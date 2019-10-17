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Мінфін роз'яснив порядок верифікації пільг та субсидій

Новини » Економіка    17.10.2019 - 14:58
Мінфін роз'яснив порядок верифікації пільг та субсидій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Верифікація може бути превентивна, поточна та ретроспективна

Ухвалений Верховною радою 17 жовтня закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" дозволить врегулювати правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні. Про це йдеться в роз'яснені прес-служби Міністерства фінансів України.

Як зазначили в Мінфіні, законом врегульовано основні питання збору, обробки та аналізу інформації,, визначено основні етапи верифікації та перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Зокрема, визначаються три основні етапи верифікації:

  • превентивна верифікація - верифікація при зверненні фізичної особи за призначенням за державними виплатами;
  • поточна верифікація - верифікація під час надання державних виплат фізичним особам;
  • ретроспективна верифікація - верифікація після завершення надання державних виплат фізичним особам.

Також законом визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, та опрацювання ними рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати.

"Верифікація здійснюватиметься шляхом перевірки інформації про отримувача державної допомоги, яка впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо, верифікація державних виплат - це комплекс заходів зі із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації.

Мінфін здійснює повноваження з контролю за дотриманням бюджетного законодавства у в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Відповідно до рішення суду, тепер міністерство має запитати дозволу, перед тим, як отримувати дані щодо пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

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