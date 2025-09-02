RU

В Минэнерго ответили на идею Путина о "сотрудничестве" по Запорожской АЭС

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Идея российского диктатора Владимира Путина о "сотрудничестве" Украины, США и РФ по Запорожской АЭС - это попытка использовать станцию как инструмент для дальнейшей войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

В Минэнерго напомнили, что из-за российской оккупации ЗАЭС станция находится в условиях внепроектной угрозы - то есть режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно.

При этом после того, как Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, РФ допустила "системные, критически опасные деформации в техническом функционировании этого ядерного объекта". Речь идет не только о разрушении основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов в результате подрыва Каховской дамбы, но и о многократных отключениях станции от украинской энергосистемы, что приводило к полному блэкауту. 

"В этом контексте публичные заявления президента РФ от 2 сентября 2025 года о внедрении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины", - подчеркнули в ведомстве. 

В Минэнерго призвали международных партнеров к немедленной реакции, в том числе в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где эти угрозы должны получить четкую и однозначную оценку.

Также в ведомстве заявили, что рассматривают идею Путина как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности. 

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что при "благоприятных обстоятельствах" он допускает сотрудничество с США и Украиной и ЗАЭС.

При этом глава Кремля не уточнил, как именно должно выглядеть такое сотрудничество.

