У Міненерго відповіли на ідею Путіна про "співпрацю" щодо Запорізької АЕС

У Міненерго нагадали, що через російську окупацію ЗАЕС станція перебуває в умовах позапроєктної загрози - тобто режиму, який не був передбачений ні конструктивно, ні процедурно.

При цьому після того, як Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян, РФ допустила "системні, критично небезпечні деформації в технічному функціонуванні цього ядерного об'єкта". Йдеться не тільки про руйнування основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської дамби, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що призводило до повного блекауту.

"У цьому контексті публічні заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року щодо впровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією мають розцінюватися як свідчення спроби використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України", - наголосили у відомстві.

У Міненерго закликали міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці погрози мають отримати чітку й однозначну оцінку.

Також у відомстві заявили, що розглядають ідею Путіна як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.