Минэнерго раскрыло новую тактику России: как теперь атакуют украинские энергообъекты

Россия изменила подход к атакам на украинские энергообъекты. Теперь удары наносятся не одновременно по крупным объектам, а точечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова в эфире телемарафона.

"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - сообщил Некрасов.

В Министерстве энергетики объяснили, как изменилась стратегия россиян по атакам на энергообъекты.

Атака на Украину 10 октября

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска совершили скоординированную атаку, использовав более 450 беспилотников и более трех десятков ракет.

Удары были направлены на объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают повседневную жизнь граждан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что атака носит символический характер: она состоялась 10 октября - в годовщину первого массированного удара по энергетической системе Украины в 2022 году.

В результате обстрелов в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.