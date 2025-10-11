ua en ru
Міненерго розкрило нову тактику Росії: як тепер атакують українські енергооб’єкти

Україна, Субота 11 жовтня 2025 18:07
Міненерго розкрило нову тактику Росії: як тепер атакують українські енергооб’єкти Фото: росіяни точково б'ють по енергетиці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія змінила підхід до атак на українські енергооб’єкти. Тепер удари наносяться не одночасно по великих об’єктах, а точково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова в ефірі телемарафону.

У Міністерстві енергетики пояснили, як змінилась стратегія росіян щодо атак на енергооб’єкти.

"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об’єкти передачі електроенергії й били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - повідомив Некрасов.

Атака на Україну 10 жовтня

Сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська здійснили скоординовану атаку, використавши понад 450 безпілотників та більше трьох десятків ракет.

Удари були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують повсякденне життя громадян.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що атака має символічний характер: вона відбулася 10 жовтня - у річницю першого масованого удару по енергетичній системі України у 2022 році.

У результаті обстрілів у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

