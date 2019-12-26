Мінекономіки прогнозує подальше падіння промвиробництва

Фото: завод (РБК-Україна)

Тенденція до падіння продовжиться на початку 2020 року

У І кварталі 2020 року очікується продовження негативної динаміки у промисловості України. Про це свідчать розрахунки Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Проте окремі види діяльності відчуватимуть позитивний вплив від введення в дію нових виробничих потужностей, покращення зовнішньої кон’юнктури на сталь перед новим будівельним сезоном, збільшення сировинної бази з боку с/г (врожай насіння соняшнику), поступового вирішення логістичних проблем, зазначається в коментарі.

Як нагадали в Мінекономіки, у листопаді у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% р/р ("мінус" 5,0% у жовтні 2019 року).

"На противагу очікуванням погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари - види промислової діяльності з найбільшим від’ємним внеском", - йдеться в документі.

За даними Мінекономіки, якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває шостий місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво, виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування).

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"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у листопаді 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%. За даними Держстату, за січень-листопад зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 в.п. і становить мінус 5,1%.