Падіння промвиробництва в Україні прискорилося до 7,5%

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Промвиробництво в Україні знижується шостий місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва у листопаді 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-листопад зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

За перші 11 місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 0,8%, у переробній промисловості - падіння на 1,7%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 2,7%.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%, у вересні - на 1,7%, у жовтні - на 5,0%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018году - 1,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.