ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минэкономики прогнозирует дальнейшее падение промпроизводства

Новости » Экономика     26.12.2019 - 17:08
Минэкономики прогнозирует дальнейшее падение промпроизводства
Фото: завод (РБК-Украина)

Тенденция к падению продолжится в начале 2020 года

В І квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины. Об этом свидетельствуют расчеты Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Однако отдельные виды деятельности будут испытывать положительное влияние от введения в действие новых производственных мощностей, улучшения внешней конъюнктуры на сталь перед новым строительным сезоном, увеличения сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника), постепенного решения логистических проблем, отмечается в комментарии.

Как напомнили в Минэкономики, в ноябре в промышленности падение производства углубилось до 7,5% г/г ("минус" 5,0% в октябре 2019 года).

"В противовес ожиданиям ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставках электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом", - говорится в документе.

По данным Минэкономики, если ранее падение производства объяснялось действием отдельных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-зза проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается шестой месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты показали только химическое производство, производство мебели и ремонт и монтаж оборудования).

Минэкономики прогнозирует дальнейшее падение промпроизводства

me.gov.ua

"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как недостаток спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Минэкономики прогнозирует дальнейшее падение промпроизводстваme.gov.ua

Напомним, объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. По данным Госстата, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению с III кварталом года на 1,3 п. п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.

Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 7,5% НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу в 2020 году
Новости Украины промпроизводствоВВПэкономиказавод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь