Минэкономики объявило отбор в наблюдательный совет "Энергоатома": кто может податься

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины начало конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Украины.
Отмечается, что конкурс является практическим результатом совместного плана действий со странами G7 по перезапуску корпоративного управления в "Энергоатоме", согласованного в конце прошлой недели.
О его реализации Министерство системно информирует Европейскую Комиссию, МВФ и другие ключевые международные финансовые организации. Вместе формируется новый состав наблюдательного совета по полной, открытой и конкурентной процедуре.
В течение следующего периода - с 25 ноября по 4 декабря 2025 года - кандидаты могут подать пакет документов на украинском и английском языках.
Подаваться могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении.
Дальнейшая процедура отбора включает:
"Совместный план действий со странами G7 мы переводим в конкретные шаги - открытый конкурс, четкие требования, участие независимого рекрутера. Это повышает доверие к "Энергоатому" со стороны общества и международных партнеров и делает управление компанией более предсказуемым и профессиональным", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Параллельно правительство реализует план обновления наблюдательных советов в ключевых энергетических компаниях и вместе с партнерами проводит оценку и аудит их деятельности.
Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили в "Энергоатоме" масштабную коррупционную схему. По их данным, контрагенты заставляли платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только.
Сразу вслед за скандалом Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома", а вице-президента компании Якоба Хартмута отстранили от должности. Кроме этого Свириденко анонсировала, что будет проведена проверка крупнейших компаний.
Уже 17 ноября премьер-министр сообщила, что в Украине стартовал аудит "Энергоатома" после того, как в компании раскрыли коррупционную схему. Как ожидается, первые результаты будут уже в декабре.
Также ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что для восстановления доверия вокруг "Энергоатома" конкурс на наблюдательный совет пройдет по полной процедуре.
Подробнее о резонансном деле коррупции в "Энергоатоме" читайте в материале РБК-Украина.