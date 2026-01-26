Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола

На вопрос журналистов, действительно ли соответствующие материалы были переданы в Интерпол, Клименко подтвердил: "Да, направили".

В то же время он уточнил, что информации о выставлении так называемой "красной карточки" пока нет. По словам главы САП, публикация таких данных на сайте Интерпола не является обязательной.

"Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет", - пояснил Клименко.