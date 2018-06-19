МінАП прогнозує урожай зернових на рівні 60 млн тонн

Урожай зернових прогнозується на рівні минулого року

В Україні цього року врожай зернових складе 60 млн тонн і вище. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінагрополітики.

Повідомляється, що з квітня в країні спостерігалася посуха, однак червневі опади стабілізували ситуацію і вивели більшість областей із зони ризику. Незважаючи на те, що деякі області на півдні та сході України залишаються без опадів, прогноз врожаю залишається на рівні 60 млн тонн і вище.

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, враховуючи успішну перезимівлю озимих і запаси весняної вологи, серйозного зниження врожайності зернових не очікується.

Відзначимо, в Україні вже зібрали перші 10 500 тонн озимої пшениці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2018 року Україна експортувала понад 39 млн тонн зернових культур.