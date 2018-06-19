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МинАП прогнозирует урожай зерновых на уровне 60 млн тонн

НовостиАПК    19.06.2018 - 13:29
Фото: иллюстративное фото (Pixabey)
Фото: иллюстративное фото (Pixabey)

Урожай зерновых прогнозируется на уровне прошлого года

В Украине в этом году урожай зерновых составит 60 млн тонн и выше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Сообщается, что с апреля в стране наблюдалась засуха, однако июньские осадки стабилизировали ситуацию и вывели большинство областей из зоны риска. Несмотря на то, что некоторые области на юге и востоке Украины остаются без осадков, прогноз урожая остается на уровне  60 млн тонн и выше.

По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, учитывая удачную зимовку озимых и запасы весенней влаги, серьезных снижений урожайности зерновых не ожидается.

Отметим, в Украине уже собрали первые 10 500 тонн озимой пшеницы.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур.  

 

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Теги публикации: Министерство аграрной политики, урожай, зерновые  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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