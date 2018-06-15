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З початку 2018 року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур

НовиниАПК    15.06.2018 - 22:23
Фото: експорт зерна (cfts.org.ua)
Фото: експорт зерна (cfts.org.ua)

За аналогічний період минулого року було експортовано 43 млн тонн зернових

З початку поточного маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 16,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 10 млн тонн, фуражної - 6,8 млн тонн), ячменю - 4,1 млн тонн, кукурудзи - понад 17 млн тонн", - сказано у повідомленні з посилання на дані Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва.

При цьому за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 43 млн тонн зернових, зокрема, більше 17 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - 11,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,7 млн тонн), ячменю - 5,2 млн тонн, кукурудзи - понад 19,7 млн тонн).

Крім того, у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,8 млн тонн олійних культур.

Нагадаємо, станом на 1 червня експорт зернових зменшився на 3,5 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Теги публікації: экспорт зерна, Госпродпотребслужба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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