Минюст США рассекретил новую порцию файлов Эпштейна: на фото Клинтон, Джексон и не только

Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Материалы содержат показания, соглашения об иммунитете, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на его связи с влиятельными лицами.
По данным Минюста, общий объем документов может достигать сотен тысяч страниц. Первый этап публикации уже стартовал, следующие части ожидаются в течение недель. В ведомстве отметили, что каждый документ тщательно редактируется, чтобы защитить персональные данные и истории жертв.
Среди обнародованных материалов - фото картины с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции.
Часть документов касается Гислейн Максвелл, партнерши Эпштейна, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Закон, подписанный Дональдом Трампом в прошлом месяце, позволяет обнародовать материалы большого жюри и другие документы дела, одновременно защищая конфиденциальные данные и информацию, которая может повредить действующим расследованиям. Ожидается, что новые материалы прольют свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.
Сам Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном, и утверждает, что разорвал контакты с финансистом задолго до его ареста.
Напомним, 10 декабря суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.
Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе суд отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.
Однако из-за Закона о прозрачности файлов Эпштейна и растущего общественного интереса к возможным связям между Эпштейном и влиятельными людьми, вопрос обнародования материалов стал актуальным.
Расследование дела Максвелл и Эпштейна свидетельствует о систематической торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и подчеркивает роль судебной системы в раскрытии деталей этих преступлений.
Последние решения судов могут значительно расширить прозрачность и общественный контроль над подобными делами.
Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул в США вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа.
Эпштейн известен не только как миллиардер, а как организатор "Острова Эпштейна" - роскошного публичного дома, где, по данным следствия, пользовались услугами несовершеннолетних богатые и известные люди, среди которых был и Трамп.
Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.
Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.