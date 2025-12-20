Мін'юст США розсекретив нову порцію файлів Епштейна: на фото Клінтон, Джексон і не тільки

Міністерство юстиції США розпочало публікацію нового великого масиву файлів, пов’язаних із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Матеріали містять свідчення, угоди про імунітет, внутрішні розслідування та фотографії, що можуть пролити світло на його зв’язки з впливовими особами.
За даними Мін’юсту, загальний обсяг документів може сягати сотень тисяч сторінок. Перший етап публікації вже стартував, наступні частини очікуються протягом тижнів. У відомстві зазначили, що кожен документ ретельно редагується, щоб захистити персональні дані та історії жертв.
Серед оприлюднених матеріалів - фото картини з колишнім президентом США Біллом Клінтоном у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона, Дональда Трампа і самого Епштейна з його колекції.
Частина документів стосується Гіслейн Максвелл, партнерки Епштейна, засудженої до 20 років ув’язнення за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації неповнолітніх.
Закон, підписаний Дональдом Трампом минулого місяця, дозволяє оприлюднювати матеріали великого журі та інші документи справи, одночасно захищаючи конфіденційні дані та інформацію, що може зашкодити чинним розслідуванням. Очікується, що нові матеріали проллють світло на зв’язки Епштейна в політиці, фінансах та медіа, а також на дії федеральних органів протягом багатьох років.
Сам Трамп не є фігурантом кримінальних справ, пов’язаних із Епштейном, і стверджує, що розірвав контакти з фінансистом задовго до його арешту.
Нагадаємо, 10 грудня суд в США ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.
Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття.
Проте через Закон про прозорість файлів Епштейна та зростаючий суспільний інтерес до можливих зв’язків між Епштейном та впливовими людьми, питання оприлюднення матеріалів стало актуальним.
Розслідування справи Максвелл та Епштейна свідчить про систематичну торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації і підкреслює роль судової системи у розкритті деталей цих злочинів.
Останні рішення судів можуть значно розширити прозорість та суспільний контроль над подібними справами.
Раніше ми писали про скандал, який спалахнув у США навколо справи Джеффрі Епштейна. Нові оприлюднені документи містять численні згадки президента Дональда Трампа.
Епштейн відомий не лише як мільярдер, а як організатор “Острова Епштейна” - розкішного будинку розпусти, де, за даними слідства, користувалися послугами неповнолітніх багаті та відомі люди, серед яких був і Трамп.
Справу розпочали у 2005 році. Розслідування виявило понад 50 неповнолітніх, які отримували від мільярдера гроші за сексуальні послуги у період 2002-2005 років.
Епштейн помер у федеральній в’язниці у 2019 році, офіційна версія - самогубство. Проте обставини його смерті залишаються загадкою - існує версія, що його могли ліквідувати через небезпечні знання.