В Twitter добавят функцию, которая давно есть в других соцсетях

В ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

Об этом заявил владелец социальной сети Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, новая функция будет работать на iOS, Android, Mac и PC.

При этом для звонком номер телефона не будет нужен.

"X - это эффективная глобальная адресная книга. Этот набор факторов уникален", - добавил он.

Однако Маск не предоставил информации о том, когда будут доступны новые функции.

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Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.

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