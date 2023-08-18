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В Twitter уберут возможность блокировки пользователей

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Пятница 18 августа 2023 21:52
В Twitter уберут возможность блокировки пользователей Фото: Илон Маск, владелец Twitter (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В социальной сети Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль владельца соцсети Илона Маска.

Он уточнил, что будет возможность заглушить пользователей или запретить отправку личных сообщений.

Более подробных деталей насчет таких планов Маск не раскрыл.

Грандиозные планы Маска

Напомним, недавно Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино представили логотип социальной сети, на котором белый крестик на черном фоне заменил знакомый символ синей птицы.

На фоне такого ребрендинга Маск заявил, что хочет превратить Twitter в "соцсеть для всего". Это предполагает создание широкой платформы для коммуникаций и финансовых транзакций.

Также Макс анонсировал, что в социальной сети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим.

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