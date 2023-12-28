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Минюст через суд хочет конфисковать самолеты у российской компании

Иллюстративное фото: Минюст через суд хочет конфисковать самолеты у российской компании (росЗМІ)
Автор: Наталья Кава

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания двух самолетов российской компании "Ильюшн Финанс Ко." в доход государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к АО "Ильюшн Финанс Ко. ", – сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, АО "Ильюшн Финанс Ко." является компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех". Компания отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

Кроме этого, Минюст отмечает, что до начала и во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины АО "Ильюшн Финанс Ко." сотрудничает с высшим политическим руководством России. Компания причастна к материально-техническому обеспечению вооруженной злости РФ.

АО "Ильюшн Финанс Ко." помогает российским политикам в противодействии санкционным ограничениям, примененным к РФ из-за развязывания агрессивной войны против Украины.

Отметим, что предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е.

Передача Украине активов РФ

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно The New York Times заявило, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В Белом доме отреагировали на заявления СМИ. Там подчеркнули, что некоторые разговоры с союзниками ведутся, а о передаче Украине российских активов говорить еще рано.

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