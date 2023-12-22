В Белом доме считают, что еще рано говорить о передаче Украине российских активов

США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине замороженных российских активов. Но говорить об этом еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби во время брифинга.

Журналисты спросили Кирби о том, работают ли США и Евросоюз над использованием активов РФ в пользу Украины.

"Я не буду говорить об этом конкретном предложении. Но я скажу, если говорить в общих чертах, что - что мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления внутри Украины в долгосрочной перспективе. Но мы сейчас не в той точке, когда можем говорить о конкретных действиях и как они будут выглядеть", - сказал он.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Россия разрушила большое количество инфраструктуры, убила десятки тысяч жизней в Украине, и поэтому должна понести за это ответственность в долгосрочной перспективе.

Но Кирби считает, что "слишком рано говорить" о передаче Украине российских активов, замороженных в США и странах Европы.

Передача Украине активов РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены на поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, накануне The New York Times заявили, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.