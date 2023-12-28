Мін'юст через суд хоче конфіскувати літаки у російської компанії

"Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є компанією, яка входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Компанія відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Окрім цього Мін'юст зазначає, що до початку та під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України АТ "Ільюшн Фінанс Ко." співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії. Компанія причетна до матеріально-технічного забезпечення збройної агресії РФ.

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." допомагає російським політикам в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України.

Зазначимо, що предметом стягнення в дохід держави є два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.

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