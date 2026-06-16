Миллионы постов в поле зрения ИИ: Meta запускает новую функцию Facebook

Meta официально объявила о запуске масштабного набора ИИ-функций для Facebook. Эти нововведения полностью изменят привычные способы поиска информации, создания контента, а также взаимодействия пользователей внутри платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наMeta.
Ключевым элементом крупного июньского обновления стал инструмент AI Mode. Это совершенно новый режим поиска внутри Facebook, который использует фирменную нейросеть Meta AI для формирования ответов.
Алгоритм собирает и анализирует информацию из миллионов открытых публикаций пользователей, включая обсуждения в открытых группах и короткие видео Reels.
Вместо традиционного пролистывания списка ссылок пользователи смогут задавать вопросы простым языком и получать единый сгенерированный ответ на основе актуальных живых дискуссий.
Параллельно с этим Meta начала развертывание отдельного приложения Forum, которое по своей структуре напоминает популярную платформу Reddit. В нем появилась специальная вкладка Ask, где ИИ формирует ответы исключительно на основе комментариев из сообществ Facebook.
Однако эксперты уже предупреждают пользователей о серьезных рисках. Поскольку ИИ обобщает сообщения обычных людей, а не проверенные научные источники, существует критическая опасность получения устаревших, ошибочных или откровенно ложных данных. С подобной проблемой ранее столкнулся поисковик Google во время аналогичной интеграции с Reddit.
Для создателей контента и любителей Stories разработчики добавили креативные инструменты обработки изображений и монтажа видео. Наибольший интерес вызывают фотопресеты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют пользователям полностью менять свой внешний вид: прическу, аксессуары или элементы одежды.
Например, футбольные болельщики теперь могут виртуально "примерить" форму любимой спортивной команды. Для этого достаточно нажать на иконку AI Edit в сторис и выбрать действие Wear It или воспользоваться функцией обновления профиля в фоновом режиме через раздел Wardrobe.
Новые функции дополнили длинный перечень ИИ-технологий, которые Meta активно интегрировала в приложение в последнее время. В частности, в феврале появились анимированные аватарки, умеющие махать рукой или добавлять виртуальную праздничную шапочку на статичные снимки.
В марте встроенный ИИ появился в торговом пространстве Facebook Marketplace, где он получил функцию автоматической генерации ответов на сообщения покупателей от имени продавцов.
Также в начале июня платформа открыла доступ к виртуальному помощнику для профессиональных авторов. Этот инструмент анализирует историю публикаций, дает персональные советы по оптимальному времени для публикации постов и самостоятельно делает краткие выдержки из тысяч комментариев под видео.
Общая стратегия Meta заключается в повышении вовлеченности аудитории и диверсификации доходов. Вместе с запуском новых бесплатных инструментов компания объявила о глобальных планах по внедрению ИИ-подписок для Facebook, Instagram и WhatsApp стоимостью от 3,99 доллара в месяц, которые открывают расширенный доступ к премиальным возможностям нейросетей.