Мільйони постів у полі зору ШІ: Meta запускає нову функцію Facebook

Розумний пошук AI Mode - існують ризики

Ключовим елементом великого червневого оновлення став інструмент AI Mode. Це абсолютно новий режим пошуку всередині Facebook, який використовує фірмову нейромережу Meta AI для формування відповідей.

Алгоритм збирає та аналізує інформацію з мільйонів відкритих публікацій користувачів, включно з обговореннями у відкритих групах та короткими відео Reels.

Замість традиційного гортання списку посилань користувачі зможуть ставити питання простою мовою та отримувати єдину згенеровану відповідь на основі актуальних живих дискусій.

Паралельно з цим Meta розпочала розгортання окремого додатка Forum, який за своєю структурою нагадує популярну платформу Reddit. У ньому з'явилася спеціальна вкладка Ask, де ШІ формує відповіді виключно на базі коментарів зі спільнот Facebook.

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Проте експерти вже застерігають користувачів щодо серйозних ризиків. Оскільки ШІ резюмує повідомлення звичайних людей, а не перевірені наукові джерела, існує критична небезпека отримання застарілих, помилкових або відверто брехливих даних. З подібною проблемою раніше зіткнувся пошуковик Google під час аналогічної інтеграції з Reddit.

Віртуальний гардероб та зміна зовнішності

Для творців контенту та любителів Stories розробники додали креативні інструменти обробки зображень та монтажу відео. Найбільшу цікавість викликають фотопресети на базі штучного інтелекту, які дозволяють користувачам повністю змінювати свій зовнішній вигляд: зачіску, аксесуари чи елементи одягу.

Наприклад, футбольні вболівальники тепер можуть віртуально "приміряти" форму улюбленої спортивної команди. Для цього достатньо натиснути на іконку AI Edit в історіях та обрати дію Wear It або скористатися функцією оновлення профілю у фоновому режимі через розділ Wardrobe.

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ШІ-асистенти для бізнесу та авторів

Нові функції доповнили довгий перелік ШІ-технологій, які Meta активно інтегрувала у додаток протягом останнього часу. Зокрема, у лютому з'явилися анімовані аватарки, що вміють махати рукою чи додавати віртуальний святковий ковпак на статичні знімки.

У березні вбудований ШІ з'явився у торговому просторі Facebook Marketplace, де він отримав функцію автоматичної генерації відповідей на повідомлення покупців від імені продавців.

Також на початку червня платформа відкрила доступ до віртуального асистента для професійних авторів. Цей інструмент аналізує історію публікацій, надає персональні поради щодо найкращого часу для релізу постів та самостійно робить короткі витяги з тисяч коментарів під відео.

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Загальна стратегія Meta полягає у підвищенні залученості аудиторії та диверсифікації доходів. Разом із запуском нових безкоштовних інструментів, компанія оголосила про світові плани ШІ-підписок для Facebook, Instagram та WhatsApp вартістю від 3,99 долара на місяць, які відкривають розширений доступ до преміальних можливостей нейромереж.