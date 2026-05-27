Meta вводит платные тарифы для ИИ-чатбота: сколько будет стоить доступ

Meta Platforms впервые запускает платную подписку на свой чат-бот Meta AI, пытаясь создать новый бизнес, который поможет окупить масштабные инвестиции компании в искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Базовый уровень под названием Meta One Plus будет стоить 7,99 доллара в месяц. Он ориентирован на тех, кто активно использует чат-бот для создания изображений и видео или для более сложных AI-запросов.

Продвинутый тариф Meta One Premium обойдется в 19,99 доллара в месяц и будет предоставлять больше возможностей и более высокие лимиты использования сервиса.

Сначала подписка на Meta AI станет доступной в Сингапуре, Гватемале и Боливии, а позже компания планирует расширить запуск и на другие страны.

При этом Meta AI останется доступным и бесплатно, однако при активном использовании пользователи начнут сталкиваться с ограничениями.

В Meta не уточнили точные лимиты для разных тарифов, но отметили, что Premium-план обеспечит "значительно больше возможностей".

Запуск платного ИИ-сервиса происходит на фоне огромных затрат компании на развитие искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг планирует потратить не менее 600 млрд долларов на ИИ-инфраструктуру в течение ближайших лет. В частности, Meta уже строит большой дата-центр в Луизиане стоимостью не менее 200 млрд долларов.

Кроме Meta AI, компания тестирует подписки для WhatsApp, Instagram и Facebook. Их стоимость составит от 2,99 до 3,99 доллара в месяц в зависимости от страны.

Meta также запускает отдельные платные сервисы для бизнеса и создателей контента. Самый дорогой тариф будет включать доступ к живой поддержке для страниц в Facebook и Instagram.