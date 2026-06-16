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Миллионы постов в поле зрения ИИ: Meta запускает новую функцию Facebook

15:17 16.06.2026 Вт
3 мин
Техногигант внедряет новые инструменты, которые позволят алгоритму анализировать разговоры людей и изменять внешность пользователей на снимках
aimg Ольга Завада
Миллионы постов в поле зрения ИИ: Meta запускает новую функцию Facebook Большинство постов в Facebook будет сканировать ИИ (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Meta официально объявила о запуске масштабного набора ИИ-функций для Facebook. Эти нововведения полностью изменят привычные способы поиска информации, создания контента, а также взаимодействия пользователей внутри платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наMeta.

Умный поиск AI Mode - существуют риски

Ключевым элементом крупного июньского обновления стал инструмент AI Mode. Это совершенно новый режим поиска внутри Facebook, который использует фирменную нейросеть Meta AI для формирования ответов.

Алгоритм собирает и анализирует информацию из миллионов открытых публикаций пользователей, включая обсуждения в открытых группах и короткие видео Reels.

Вместо традиционного пролистывания списка ссылок пользователи смогут задавать вопросы простым языком и получать единый сгенерированный ответ на основе актуальных живых дискуссий.

Параллельно с этим Meta начала развертывание отдельного приложения Forum, которое по своей структуре напоминает популярную платформу Reddit. В нем появилась специальная вкладка Ask, где ИИ формирует ответы исключительно на основе комментариев из сообществ Facebook.

Читайте больше:Meta запускает ИИ для блогеров: что изменится в создании контента

Однако эксперты уже предупреждают пользователей о серьезных рисках. Поскольку ИИ обобщает сообщения обычных людей, а не проверенные научные источники, существует критическая опасность получения устаревших, ошибочных или откровенно ложных данных. С подобной проблемой ранее столкнулся поисковик Google во время аналогичной интеграции с Reddit.

Виртуальный гардероб и изменение внешности

Для создателей контента и любителей Stories разработчики добавили креативные инструменты обработки изображений и монтажа видео. Наибольший интерес вызывают фотопресеты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют пользователям полностью менять свой внешний вид: прическу, аксессуары или элементы одежды.

Например, футбольные болельщики теперь могут виртуально "примерить" форму любимой спортивной команды. Для этого достаточно нажать на иконку AI Edit в сторис и выбрать действие Wear It или воспользоваться функцией обновления профиля в фоновом режиме через раздел Wardrobe.

Читайте больше:Meta хочет обогнать CapCut: Edits уже анализирует Instagram и дает идеи для Reels

ИИ-ассистенты для бизнеса и авторов

Новые функции дополнили длинный перечень ИИ-технологий, которые Meta активно интегрировала в приложение в последнее время. В частности, в феврале появились анимированные аватарки, умеющие махать рукой или добавлять виртуальную праздничную шапочку на статичные снимки.

В марте встроенный ИИ появился в торговом пространстве Facebook Marketplace, где он получил функцию автоматической генерации ответов на сообщения покупателей от имени продавцов.

Также в начале июня платформа открыла доступ к виртуальному помощнику для профессиональных авторов. Этот инструмент анализирует историю публикаций, дает персональные советы по оптимальному времени для публикации постов и самостоятельно делает краткие выдержки из тысяч комментариев под видео.

Читайте больше:Meta тайно запустила аналог Reddit: что известно о приложении Forum

Общая стратегия Meta заключается в повышении вовлеченности аудитории и диверсификации доходов. Вместе с запуском новых бесплатных инструментов компания объявила о глобальных планах по внедрению ИИ-подписок для Facebook, Instagram и WhatsApp стоимостью от 3,99 доллара в месяц, которые открывают расширенный доступ к премиальным возможностям нейросетей.

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