В Днепре на взятке поймали военного ТЦК

В Днепре военнослужащий ТЦК задержан по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook .

Так, 28 мая 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Командования Сухопутных войск ВСУ задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) города Днепр.

По предварительным данным, военный мог получить взятку от гражданина, который подлежал мобилизации.

Подозрения в серьезном преступлении

Сейчас правоохранители проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства. Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет, в частности, о:

превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч.5 ст. 426-1);

получении неправомерной выгоды служащим, занимающим ответственное положение (ч.3 ст. 368).

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальное наказание, включая лишение свободы.

Командование сотрудничает со следствием

В сообщении отмечается, что командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полностью способствуют работе правоохранительных органов.

После завершения следственных действий и соответствующего судебного решения обещают принять все необходимые дисциплинарные и организационные меры.

Реакция высшего руководства Сухопутных войск

Командование Сухопутных войск заявило о нулевой толерантности к коррупции в армии.

"Общество должно видеть, а каждый взяточник - знать: наказание будет неизбежным", - подчеркнули в командовании.

В то же время там отметили, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до момента установления его вины в суде.