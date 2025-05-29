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В Днепре на взятке поймали военного ТЦК

Украина, Четверг 29 мая 2025 14:19
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В Днепре на взятке поймали военного ТЦК Фото: в Днепре на взятке поймали военного ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

В Днепре военнослужащий ТЦК задержан по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook.

Так, 28 мая 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Командования Сухопутных войск ВСУ задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) города Днепр.

По предварительным данным, военный мог получить взятку от гражданина, который подлежал мобилизации.

Подозрения в серьезном преступлении

Сейчас правоохранители проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства. Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет, в частности, о:

  • превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч.5 ст. 426-1);
  • получении неправомерной выгоды служащим, занимающим ответственное положение (ч.3 ст. 368).

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальное наказание, включая лишение свободы.

Командование сотрудничает со следствием

В сообщении отмечается, что командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полностью способствуют работе правоохранительных органов.

После завершения следственных действий и соответствующего судебного решения обещают принять все необходимые дисциплинарные и организационные меры.

Реакция высшего руководства Сухопутных войск

Командование Сухопутных войск заявило о нулевой толерантности к коррупции в армии.

"Общество должно видеть, а каждый взяточник - знать: наказание будет неизбежным", - подчеркнули в командовании.

В то же время там отметили, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до момента установления его вины в суде.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

А вот в Харькове работник ТЦК применил физическую силу к гражданину во время проверки документов.

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