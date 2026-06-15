Миллиарды в обмен на время. Почему громкая сделка Трампа с Ираном может сорваться

Главное: Мирное соглашение: Дональд Трамп заявил о достижении компромисса между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Трамп заявил о достижении компромисса между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Временное перемирие: Стороны подпишут предварительный меморандум на 60 дней, официальная церемония состоится в пятницу, 19 июня.

подпишут предварительный меморандум на 60 дней, официальная церемония состоится в пятницу, 19 июня. Условия: Иран возобновляет судоходство через Ормузский пролив, а США снимают морскую блокаду и разблокируют $24 млрд замороженных иранских активов.

возобновляет судоходство через Ормузский пролив, а США снимают морскую блокаду и разблокируют $24 млрд замороженных иранских активов. Ядерная программа: Самый болезненный вопрос – ликвидация ядерного потенциала Ирана – отложили на второй этап переговоров, что ставит все соглашение под большой риск срыва.

Самый болезненный вопрос – ликвидация ядерного потенциала Ирана – отложили на второй этап переговоров, что ставит все соглашение под большой риск срыва. Позиция Израиля: Тель-Авив исключили из переговоров, что может заставить Израиль действовать автономно ради собственной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли мирного соглашения. Это не первое подобное заявление от хозяина Белого дома. К тому же оно сделано в день его рождения – по сути, как "подарок" самому себе. Однако на этот раз положительные сигналы поступают и с противоположной стороны.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступающий посредником, в соцсети Х подтвердил это заявление.

О договоренностях сообщили и в Иране. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, а также Высший совет национальной безопасности, текст соглашения окончательно согласован. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня.

О чем договорились, а о чем – нет

Сначала планируется подписать не полноценное соглашение, а лишь предварительный меморандум о перемирии на 60 дней. По данным Axios, Иран должен сразу разблокировать судоходство через Ормузский пролив, а США – снять морскую блокаду с Ирана.

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По информации иранского Fars News, меморандум гарантирует Ирану доходы от использования Ормузского пролива. А это на практике означает, что все-таки Иран сохранит некоторый контроль над ним. Будущее управление морскими услугами в Ормузском проливе будет определяться Ираном и Оманом.

Как сообщил Шехбаз Шариф, обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Иранское издание Mehr News добавляет, что меморандум также предусматривает разблокирование 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов.

Впрочем, подтвержденных деталей договоренностей ни со стороны США, ни со стороны Ирана нет. И главное – меморандум не решает первопричину конфликта.

Почему окончательное соглашение до сих пор под вопросом

США и Иран должны выработать решение относительно ядерной программы Ирана позже – после заключения меморандума. Именно она была главной причиной конфликта, который разгорелся весной этого года.

Тогда Израиль и США атаковали Иран, чтобы уничтожить его возможности получить ядерное оружие.

За 40 дней войны было ликвидировано большинство военного и политического руководства Ирана. В то же время те, кто пришел им на смену, оказались еще более радикальными.

Более того, неожиданно для США у Ирана появился мощный рычаг давления на США и их союзников – возможность блокировать Ормузский пролив, а через него влиять на мировую экономику, цены на бензин и рейтинги Трампа.

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Все это привело к тому, что Трампу пришлось приостановить войну в одностороннем порядке и попытаться найти наименее неприятный для себя выход.

При этом Иран понимает, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе время играет на его стороне. В Тегеране, в отличие от США, могут не обращать внимания на собственные рейтинги, и единственным действительно влиятельным фактором для Ирана является разве что состояние собственной экономики.

В результате Тегеран около двух месяцев всячески затягивал переговоры. В конце концов у Трампа несколько лопнуло терпение, и всю прошлую неделю параллельно с переговорами США атаковали объекты на территории Ирана.

Почему Иран пошел на уступки

Тегеран понял, что цена дальнейшего затягивания может превысить выгоду от блокады пролива.

Несмотря на демонстративную готовность играть в долгую, Тегеран был вынужден зафиксировать промежуточный результат из-за критического истощения собственных сил.

Интенсивные американские удары на прошлой неделе и угроза новой полномасштабной войны с Израилем, пусть и без США, могли создать у нового руководства Ирана впечатление, что цена дальнейшего затягивания станет слишком высокой.

С другой стороны, Ирану удалось выторговать для себя максимально выгодную двухступенчатую структуру переговоров. Тегеран получает немедленное снятие блокады и доступ к части замороженных активов в качестве аванса. А самый болезненный для себя вопрос ядерной программы отложили на второй этап.

Поэтому, как отмечает ISW, 60 дней полного прекращения огня для Ирана могут стать стратегической паузой с возможностью перегруппировать силы.

Это, в свою очередь, позволит Тегерану вести следующие раунды переговоров в более выгодной позиции. В дальнейшем далеко не факт, что переговоры увенчаются успехом.

Проблемы реализации

Для Ирана ядерная программа является краеугольным камнем национальной безопасности и идеологической основой внешней политики. Как заявлял Трамп, для США ее ликвидация является ключевой целью. Как совместить эти две противоположные позиции – пока неизвестно.

Кроме того, важную роль в дальнейших переговорах будут играть третьи силы. Среди ключевых – Израиль. Даже временное снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном Тель-Авиву невыгодно.

"На данный момент просто нет предпосылок (для соглашения – ред.), потому что надежное соглашение предполагало бы и согласие Израиля. А его Трамп исключил из переговоров. И, как понятно, интересы Израиля вообще не учитываются. И с этой точки зрения, как минимум, Израиль будет делать все, чтобы вы о нем вспомнили и услышали", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Даже в ходе подготовки меморандума на повестку дня для Израиля вышло сразу несколько вопросов. Например, США и Иран не учли такие важные для Тель-Авива вопросы, как ракетная программа Ирана или ограничение поддержки союзников Тегерана вроде "Хезболлы".

За последние два месяца между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялось несколько довольно жестких разговоров. Американский президент доказал, что имеет рычаги влияния на него, но и в Израиле все еще сохраняются возможности действовать автономно.

Вместе с тем, несмотря на постоянные угрозы и даже спорадические удары, Трамп не готов идти на полноценную эскалацию, чтобы окончательно заставить Иран отказаться от ядерной программы. Для этого есть целый ряд причин – от приближения выборов в Конгресс США до истощения американских арсеналов.

Вместо этого, в ходе двухмесячной паузы на переговоры Иран сможет несколько улучшить состояние собственной экономики и в дальнейшем тянуть время. Поэтому вместо того, чтобы приблизить окончательный мир, предварительное соглашение с Тегераном может его отдалить.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Когда США и Иран официально подпишут соглашение о перемирии?

– Официальная церемония подписания предварительного меморандума запланирована на пятницу, 19 июня. Этот документ предусматривает полное прекращение военных действий на всех фронтах сроком на 60 дней.

– Какие ограничения будут сняты с Ирана после подписания меморандума?

– Вашингтон обязуется полностью снять морскую блокаду с Исламской Республики и разморозить иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов. В свою очередь Тегеран должен немедленно открыть безопасное судоходство для международных судов через Ормузский пролив.

– Что будет с ядерной программой Ирана по условиям нового соглашения?

– Вопрос ликвидации ядерной программы полностью исключили из первого этапа договоренностей. США и Иран договорились выработать совместное решение по этому компромиссу позже – уже после подписания и внедрения 60-дневного меморандума о перемирии.

– Почему Израиль выступает против мирного соглашения США с Ираном?

– Тель-Авив считает соглашение невыгодным, поскольку Дональд Трамп полностью исключил Израиль из переговорного процесса. Кроме того, документ не учитывает ракетную программу Тегерана и финансирование им радикальных группировок типа "Хезболлы", что оставляет за Израилем право действовать автономно.