Мільярди в обмін на час. Чому гучна угода Трампа з Іраном може провалитися

Головне: Мирна угода: Дональд Трамп заявив про досягнення компромісу між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Дональд Трамп заявив про досягнення компромісу між США та Іраном за посередництва Пакистану. Тимчасове перемир'я: Сторони підпишуть попередній меморандум на 60 днів, офіційна церемонія відбудеться в п'ятницю, 19 червня.

Сторони підпишуть попередній меморандум на 60 днів, офіційна церемонія відбудеться в п'ятницю, 19 червня. Умови: Іран відновлює судноплавство через Ормузьку протоку, а США знімають морську блокаду та розблокують $24 млрд заморожених іранських активів.

Іран відновлює судноплавство через Ормузьку протоку, а США знімають морську блокаду та розблокують $24 млрд заморожених іранських активів. Ядерна програма: Найболючіше питання – ліквідації ядерного потенціалу Ірану – відклали на другий етап перемовин, що ставить всю угоду під великий ризик зриву.

Найболючіше питання – ліквідації ядерного потенціалу Ірану – відклали на другий етап перемовин, що ставить всю угоду під великий ризик зриву. Позиція Ізраїлю: Тель-Авів виключили з переговорів, що може змусити Ізраїль діяти автономно задля власної безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран досягли мирної угоди. Це не перша подібна заява від господаря Білого дому. До того ж вона зроблена на його день народження – по суті, як "подарунок" самому собі. Проте цього разу позитивні сигнали надходять і з протилежного боку.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, який виступає посередником, у соцмережі Х підтвердив цю заяву.

Про домовленості повідомили і в Ірані. Як повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, а також Вища рада національної безпеки, текст угоди остаточно узгоджено. Офіційна церемонія підписання відбудеться в п'ятницю, 19 червня.

Про що домовилися, а про що – ні

Спочатку планується підписати не повноцінну угоду, а лише попередній меморандум про перемир'я на 60 днів. За даними Axios, Іран одразу має розблокувати судноплавство через Ормузьку протоку, а США – зняти морську блокаду з Ірану.

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За інформацією іранського Fars News, меморандум гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки. А це на практиці означає, що все-таки Іран збереже деякий контроль над нею. Майбутнє управління морськими послугами в Ормузькій протоці буде визначатися Іраном та Оманом.

Як повідомив Шехбаз Шаріф, обидві сторони заявили про негайне і остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.

Іранське видання Mehr News додає, що меморандум також передбачає розблокування 24 мільярдів доларів заморожених іранських активів.

Втім, підтверджених деталей домовленостей ні з боку США, ні від Ірану немає. І головне – меморандум не вирішує першопричину конфлікту.

Чому остаточна угода досі під питанням

США та Іран мають напрацювати рішення відносно ядерної програми Ірану згодом – після укладення меморандуму. Саме вона була головною причиною конфлікту, який спалахнув навесні цього року.

Тоді Ізраїль та США атакували Іран, аби знищити його спроможності отримати ядерну зброю.

Протягом 40 днів війни було ліквідовано більшість військового та політичного керівництва Ірану. Водночас ті, хто прийшов їм на зміну, виявилися ще більш радикальними.

Ба більше, несподівано для США в Ірану з'явився потужний важіль тиску на США та їхніх союзників – можливість блокувати Ормузьку протоку, а через неї впливати на світову економіку, ціни на бензин та рейтинги Трампа.

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Усе це призвело до того, що Трампу довелося призупинити війну в односторонньому порядку і спробувати знайти найменш неприємний для себе вихід.

При цьому Іран розуміє, що принаймні в короткій перспективі час грає на його боці. В Тегерані, на відміну від США, можуть не брати до уваги власні рейтинги, і єдиним справді впливовим чинником для Ірану є хіба що стан власної економіки.

Як наслідок, Тегеран близько двох місяців всіляко затягував перемовини. Зрештою Трампу дещо урвався терпець, і весь минулий тиждень паралельно з перемовинами США атакували об'єкти на території Ірану.

Чому Іран пішов на поступки

Тегеран зрозумів, що ціна подальшого затягування може перевищити вигоду від блокади протоки.

Попри демонстративну готовність грати вдовгу, Тегеран змушений був зафіксувати проміжний результат через критичне виснаження власних сил.

Інтенсивні американські удари минулого тижня та загроза нової повномасштабної війни з Ізраїлем, нехай і без США, могли створити в нового керівництва Ірану враження, що ціна подальшого затягування стане надто високою.

З іншого боку, Ірану вдалося виторгувати для себе максимально вигідну двоступеневу структуру переговорів. Тегеран отримує негайне зняття блокади та доступ до частини заморожених активів авансом. А найболючіше для себе питання ядерної програми відклали на другий етап.

Тож, як зазначає ISW, 60 днів повного припинення вогню для Ірану може бути стратегічною паузою з можливістю перегрупувати сили.

Це, своєю чергою, дозволить Тегерану вести наступні раунди переговорів у більш виграшній позиції. Надалі далеко не факт, що переговори увінчаються успіхом.

Проблеми реалізації

Для Ірану ядерна програма є наріжним каменем національної безпеки та ідеологічною основою зовнішньої політики. Як заявляв Трамп, для США її ліквідація є ключовою метою. Як поєднати ці дві протилежні позиції – наразі невідомо.

Крім того, важливу роль у подальших переговорах будуть відігравати треті сили. Серед ключових – Ізраїль. Навіть тимчасове зменшення напруги між Вашингтоном і Тегераном Тель-Авіву не вигідне.

"Станом на зараз немає просто передумов (для угоди – ред.), бо надійна угода передбачала б і згоду Ізраїлю. А його Трамп виключив із переговорів. І, як зрозуміло, інтереси Ізраїля взагалі не враховуються. І з цієї точки зору, як мінімум, Ізраїль буде робити все, щоб ви про нього згадали і почули", – сказав РБК-Україна виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", Олександр Леонов.

Навіть в ході підготовки меморандуму на порядок денний для Ізраїлю вийшло одразу декілька речей. Приміром, США та Іран не взяли до уваги такі важливі для Тель-Авіва питання, як ракетна програма Ірану чи обмеження підтримки союзників Тегерана на зразок "Хезболли".

За останні два місяці між Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху відбулося декілька досить жорстких розмов. Американський президент довів, що має важелі впливу на нього, але і в Ізраїлі все ще зберігають можливості діяти автономно.

Разом з тим, попри постійні погрози та навіть спорадичні удари, Трамп не готовий іти на повноцінну ескалацію, аби остаточно примусити Іран до відмови від ядерної програми. Для цього є ціла низка причин – від наближення конгресових виборів у США до виснаження американських арсеналів.

Натомість, в ході двомісячної паузи на переговори Іран зможе дещо покращити стан власної економіки, і надалі затягувати час. Тож замість того, аби наблизити остаточний мир, попередня угода з Тегераном може його віддалити.

Питання – відповідь (FAQ):

– Коли США та Іран офіційно підпишуть угоду про перемир'я?

– Офіційна церемонія підписання попереднього меморандуму запланована на п'ятницю, 19 червня. Цей документ передбачає повне припинення військових дій на всіх фронтах терміном на 60 днів.

– Які обмеження знімуть з Ірану після підписання меморандуму?

– Вашингтон зобов'язується повністю зняти морську блокаду з Ісламської Республіки та розморозити іранські активи на суму 24 мільярди доларів. Натомість Тегеран має негайно відкрити безпечне судноплавство для міжнародних суден через Ормузьку протоку.

– Що буде з ядерною програмою Ірану за умовами нової угоди?

– Питання ліквідації ядерної програми повністю виключили з першого етапу домовленостей. США та Іран домовилися напрацювати спільне рішення щодо цього компромісу згодом – уже після підписання та впровадження 60-денного меморандуму про перемир'я.

– Чому Ізраїль виступає проти мирної угоди США з Іраном?

– Тель-Авів вважає угоду невигідною, оскільки Дональд Трамп повністю виключив Ізраїль із переговорного процесу. Крім того, документ не враховує ракетну програму Тегерана та фінансування ним радикальних угруповань на кшталт "Хезболли", що залишає за Ізраїлем право діяти автономно.