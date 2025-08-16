ua en ru
Миллиарды гривен. Стало известно, сколько государство задолжало льготникам Чернобыля

Суббота 16 августа 2025 11:53
UA EN RU
Миллиарды гривен. Стало известно, сколько государство задолжало льготникам Чернобыля Фото: Выплаты чернобыльцам в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине задолженность по пенсионному обеспечению лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, превысила 17,6 млрд гривен. Речь идет как о ликвидаторах, так и о тех, кто проживает в опасных радиационных зонах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Долги, суды и зоны отселения. Что не так с льготами "чернобыльцам" в Украине".

Сколько задолжало государство

В Министерстве социальной политики, семьи и единства рассказали, что по состоянию на 1 июня 2025 года общая задолженность по судебным решениям по пенсионным выплатам составляет 83,6 млрд гривен, из них 17,6 млрд - долг чернобыльцам. В Минсоцполитики отмечают, что выплаты осуществляются в пределах бюджетных назначений, а их выполнение полностью зависит от финансовых ресурсов государственного бюджета.

На 2025 год в бюджете заложено более 2 млрд гривен для чернобыльцев, но фактическая потребность - почти 3,7 млрд гривен. Из-за этого возможности увеличивать льготы и компенсации ограничены, а значительная часть соцрасходов финансируется за счет международных партнеров, в частности Всемирного банка.

"Схемы" и новые чернобыльцы

Пока государство задерживает выплаты, часть граждан получает льготы через суды - иногда и те, кто фактически никогда не проживал в загрязненных зонах. По данным Счетной палаты, бывали случаи, когда в одном доме были прописаны десятки людей, которые никогда там не жили.

Уже во время большой войны в Чернобыльской зоне "поселились" 125 тысяч украинцев. Их содержание обходится государству в 15 млрд гривен в год. Многие из них получили статус чернобыльца уже после 2022 года.

Протесты и чувствительный вопрос

Попытки урегулировать систему выплат нередко наталкивались на протесты. Местные жители перекрывали дороги, чтобы сохранить льготы, а депутаты избегали непопулярных решений. Эксперты отмечают: долги по таким выплатам накапливались десятилетиями, и сейчас они достигли миллиардов гривен.

Напомним, в 2025 году неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в Чернобыльской зоне, должны получать ежемесячную доплату в 2361 гривну. Для этого нужно подтвердить проживание там в 1986-1993 годах, а при отсутствии данных в реестрах - Пенсионный фонд будет определять это по ряду критериев.

Также РБК-Украина писало, как в Чернобыльской зоне появляются новые жители.

