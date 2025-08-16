ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мільярди гривень. Стало відомо, скільки держава заборгувала пільговикам Чорнобиля

Субота 16 серпня 2025 11:53
UA EN RU
Мільярди гривень. Стало відомо, скільки держава заборгувала пільговикам Чорнобиля Фото: Виплати чорнобильцям в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

В Україні заборгованість із пенсійного забезпечення осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, перевищила 17,6 млрд гривень. Йдеться як про ліквідаторів, так і про тих, хто проживає в небезпечних радіаційних зонах.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Борги, суди і зони відселення. Що не так з пільгами "чорнобильцям" в Україні".

Скільки винна держава

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності розповіли, що станом на 1 червня 2025 року загальна заборгованість за судовими рішеннями з пенсійних виплат становить 83,6 млрд гривень, з них 17,6 млрд - борг чорнобильцям. У Мінсоцполітики зазначають, що виплати здійснюють у межах бюджетних призначень, а їхнє виконання повністю залежить від фінансових ресурсів державного бюджету.

На 2025 рік у бюджеті закладено понад 2 млрд гривень для чорнобильців, але фактична потреба - майже 3,7 млрд гривень. Через війну можливості збільшувати пільги та компенсації обмежені, а значна частина соцвитрат фінансується за рахунок міжнародних партнерів, зокрема Світового банку.

"Схеми" та нові чорнобильці

Поки держава затримує виплати, частина громадян отримує пільги через суди - іноді й ті, хто фактично ніколи не проживав у забруднених зонах. За даними Рахункової палати, траплялися випадки, коли в одному будинку були прописані десятки людей, які ніколи там не жили.

Вже під час великої війни у Чорнобильській зоні "оселилися" 125 тисяч українців. Їхнє утримання обходиться державі у 15 млрд гривень на рік. Чимало з них отримали статус чорнобильця вже після 2022 року.

Протести та чутливе питання

Спроби врегулювати систему виплат нерідко наштовхувалися на протести. Місцеві мешканці перекривали дороги, щоб зберегти пільги, а депутати уникали непопулярних рішень. Експерти наголошують: борги за такими виплатами накопичувалися десятиліттями, і зараз вони сягнули мільярдів гривень.

Нагадаємо, у 2025 році непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у Чорнобильській зоні, мають отримувати щомісячну доплату у 2361 гривню. Для цього потрібно підтвердити проживання там у 1986-1993 роках, а за відсутності даних у реєстрах - Пенсійний фонд визначатиме це за низкою критеріїв.

Також РБК-Україна писало, як у Чорнобильській зоні з’являються нові жителі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія