Иран "записал" воды ОАЭ к своим: в Абу-Даби назвали это мечтами

Иран создал новый орган для контроля Ормузского пролива - и сразу объявил, что его зона власти простирается до берегов ОАЭ. Такое решение соседи не оценили.

В среду Управление пролива Персидского залива опубликовало в соцсети X карту с указанной зоной контроля - от берегов Ирана до городов Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ. Все суда, проходящие через эту зону, обязаны координировать движение с иранскими военными и получать их разрешение.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш ответил на претензии жестко.

"Режим пытается установить новую реальность, рожденную в результате явного военного поражения, но попытки контролировать Ормузский пролив или нарушать морской суверенитет ОАЭ - это не что иное, как мечты", - написал он на X.

Отношения между Ираном и ОАЭ резко обострились после начала войны - Тегеран наносил ракетные удары по странам Персидского залива в ответ на атаки США и Израиля, а на прошлой неделе обвинил ОАЭ в активной роли в конфликте, что Абу-Даби отрицает.

15 мая ОАЭ объявили об ускоренном строительстве нефтепровода в обход Ормуза через порт Фуджейра - он удвоит экспортные мощности государственного нефтяного гиганта ADNOC и должен заработать в следующем году.

Движение через Ормузский пролив перешло под контроль Ирана с начала войны с Израилем и США 28 февраля - Тегеран взимает плату с судов за проход и требует разрешения от своих вооруженных сил.