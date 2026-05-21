ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран "записал" воды ОАЭ к своим: в Абу-Даби назвали это мечтами

19:04 21.05.2026 Чт
2 мин
Тегеран нарисовал новую карту и включил в свою "зону контроля" территорию соседа
aimg Валерия Абабина
Иран "записал" воды ОАЭ к своим: в Абу-Даби назвали это мечтами Фото: Иран заявил о расширении контроля к водам ОАЭ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Иран создал новый орган для контроля Ормузского пролива - и сразу объявил, что его зона власти простирается до берегов ОАЭ. Такое решение соседи не оценили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News.

Читайте также: НАТО готовится защищать корабли в Ормузском проливе, - Bloomberg.

В среду Управление пролива Персидского залива опубликовало в соцсети X карту с указанной зоной контроля - от берегов Ирана до городов Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ. Все суда, проходящие через эту зону, обязаны координировать движение с иранскими военными и получать их разрешение.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш ответил на претензии жестко.

"Режим пытается установить новую реальность, рожденную в результате явного военного поражения, но попытки контролировать Ормузский пролив или нарушать морской суверенитет ОАЭ - это не что иное, как мечты", - написал он на X.

Отношения между Ираном и ОАЭ резко обострились после начала войны - Тегеран наносил ракетные удары по странам Персидского залива в ответ на атаки США и Израиля, а на прошлой неделе обвинил ОАЭ в активной роли в конфликте, что Абу-Даби отрицает.

15 мая ОАЭ объявили об ускоренном строительстве нефтепровода в обход Ормуза через порт Фуджейра - он удвоит экспортные мощности государственного нефтяного гиганта ADNOC и должен заработать в следующем году.

Движение через Ормузский пролив перешло под контроль Ирана с начала войны с Израилем и США 28 февраля - Тегеран взимает плату с судов за проход и требует разрешения от своих вооруженных сил.

Напомним, за месяц конфликта Иран получил стратегическое преимущество, усилив контроль над движением судов через Ормузский пролив - в марте через него проходило всего шесть судов в сутки против 135 до начала войны. В апреле после переговоров с США пролив был объявлен открытым, однако Иран продолжал настаивать на обязательной координации прохода с иранскими военными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Объединенные Арабские Эмираты Иран Ормузский пролив
Новости
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким