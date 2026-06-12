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США и Иран согласовали текст мирной сделки, - премьер Пакистана

21:40 12.06.2026 Пт
2 мин
Страна-посредник между США и Ираном считает, что мир уже очень близок
aimg Иван Носальский
США и Иран согласовали текст мирной сделки, - премьер Пакистана Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США и Иран договорились по поводу текста потенциальной мирной сделки. Завершение войны уже очень близко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в соцсети X и комментарий президента США Дональда Трампа для Axios.

По его словам, те, кто хочет сорвать сделку о мире между США и Ираном, ведут "непрекращающуюся кампанию по распространению дезинформации".

"Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас", - добавил он.

Что говорит Трамп

По словам американского лидера, он по-прежнему считает, что соглашение с Ираном может быть подписано 13-15 июня.

Также он похвалил пост министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который опроверг вброс о том, что Иран получит миллиарды долларов замороженных активов сразу после подписания соглашения.

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Сделка США и Ирана

Напомним, президент США Дональд Трамп только вчера, 11 июня, планировал нанести по Ирану очередной мощный удар.

Но в последний момент он решил отменить атаку. Также американский лидер заявил о том, что Иран полностью отказался от ядерного оружия и война с ним завершается.

Президент предполагал, что уже на выходных, 13-14 июня, США могут подписать мирную сделку с Ираном. По его словам, подписание должно состояться в Европе. При этом сам он не будет участвовать, на мероприятие отправят вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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