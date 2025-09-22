Украина хочет открыть новые посольства в странах Латинской Америки: список

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сегодня Сибига принял участие в Диалоге высокого уровня между Советом Министров Ассоциации Карибских государств и государствами-наблюдателями АКД в Нью-Йорке.

На мероприятии также присутствовали представители ряда государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности:

Колумбии,

Гватемалы,

Гондураса,

Гаити,

Панамы,

Доминиканской Республики,

Суринам,

Сент-Китс и Невис,

Кубы,

Чили,

Бразилии,

Испании,

Турции,

ОАЭ.

"Украина не является препятствием для мира. Эта война продолжается только потому, что Россия отказывается ее прекращать. И здесь нам нужна ваша поддержка, чтобы ускорить мирные усилия. Ваш голос имеет значение. Мы нуждаемся в вашей солидарности. Это о принципах", - заявил Сибига.

Он также рассказал о стремлении Украины расширять сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае, Эквадоре.