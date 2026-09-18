На миллиард лет раньше: ученые определили, когда Земля полностью потеряет кислород

Земля не навсегда сохранит богатую кислородом атмосферу - ученые с помощью компьютерных моделей определили, когда это может измениться. Исследование также показало, какой сценарий, скорее всего, приведет к гибели биосферы нашей планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике Nature Geoscience.
Чтобы оценить эволюцию земной атмосферы, доцент Университета Тохо Кадзуми Озаки и его коллега Кристофер Райнхард из Джорджийского технологического института создали детальную цифровую модель Земли, учитывающую климатические и биохимические процессы.
Ученые провели более 400 000 симуляций, каждый раз меняя входные параметры, и пришли к такому выводу:
После катастрофической деоксигенации состав воздуха коренным образом изменится.
В атмосфере стремительно возрастет уровень метана, содержание углекислого газа упадет до критического минимума, а озоновый слой полностью разрушается.
В таких условиях сложные организмы, растения и животные не могут выжить.
Земля вновь превратится в мир, где будут господствовать исключительно анаэробные микроорганизмы, не требующие кислорода для жизнедеятельности.
Результаты исследования имеют важное значение для астрономов, ищущих биосигнатуры (химические следы жизни - прим. ред.) на экзопланетах.
Как выяснили ученые, кислородная эра составляет всего 20-30 процентов от всеобщей истории Земли.
Это означает, что инопланетным цивилизациям было бы трудно застать Землю именно в тот период, когда на ней есть кислород.
Именно поэтому, считают исследователи, человечеству следует искать биосигнатуры, характерные для планет с бескислородной атмосферой, чтобы повысить шансы на выявление жизни во Вселенной.