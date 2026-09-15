Первые базы на Марсе построят из дрожжей: ученые нашли дешевую замену бетона
Дома на Марсе предлагают строить с помощью дрожжей и желатина - ученые разработали необычный способ создания стройматериалов для будущих баз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Chem Circularity.
Как работает технология биопечати?
В основе концепции лежит эффект замораживания и сублимации, похожий на процесс сушения фруктов.
Технологическая цепочка содержит следующие этапы:
Клейкие белки: биоинженерные дрожжи выделяют специальные белковые соединения, прочно скрепляющие компоненты смеси между собой.
Сублимация в атмосфере Марса: после нанесения материала через 3D-принтер влага в условиях разреженного и холодного марсианского воздуха быстро замерзает, а лед улетучивается, минуя жидкую фазу.
Пористая структура: на выходе образуется легкое пенистое вещество, которое после отверждения достигает показателей прочности на сжатие около 12 МПа. Это отвечает характеристикам строительного бетона низкого качества.
Преимущества и ограничения для космических миссий
Главное преимущество нового метода - колоссальная экономия энергии.
Создание биоблоков требует на один-два порядка меньше энергоресурсов, чем классическая плавка или запекание почвы. Кроме того, такой материал можно перерабатывать и использовать повторно, если в процессе хранятся живые дрожжевые клетки.
В ходе лабораторных испытаний исследователи успешно напечатали миниатюрные тестовые структуры в форме ульев высотой 45 миллиметров.
В то же время, авторы работы подчеркивают, что биопина не сможет полностью заменить традиционные конструкции. Настоящий марсианский дом должен гарантировать герметичность, удержание внутреннего давления, защиту от радиации и космической пыли.
Поэтому будущие базы, вероятнее всего, будут гибридными сооружениями, где дрожжевые блоки будут играть роль наружного каркаса и термоизоляции.