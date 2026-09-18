На мільярд років раніше: вчені визначили, коли Земля повністю втратить кисень

Як проводили дослідження та який висновок зробили вчені?

Щоб оцінити еволюцію земної атмосфери, доцент Університету Тохо Кадзумі Озакі та його колега Крістофер Райнхард із Джорджійського технологічного інституту створили детальну цифрову модель Землі, яка враховує кліматичні та біохімічні процеси.

Науковці провели понад 400 000 симуляцій, щоразу змінюючи вхідні параметри, і дійшли такого висновку:

багата на кисень атмосфера Землі проіснує ще приблизно 1 мільярд років;

раніше вважалося, що біосфера загине лише через 2 мільярди років від перегріву Сонця та браку вуглекислого газу для фотосинтезу ;

; після цього терміну відбудеться процес "швидкої деоксигенації", який поверне стан атмосфери до показників, що існували понад 2,5 мільярда років тому до Великої події окислення.

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Якою стане Земля після втрати кисню?

Після катастрофічної деоксигенації склад повітря докорінно зміниться.

В атмосфері стрімко зросте рівень метану, вміст вуглекислого газу впаде до критичного мінімуму, а озоновий шар повністю руйнується.

У таких умовах складні організми та рослини не зможуть вижити.

Земля знову перетвориться на світ, де пануватимуть виключно анаеробні мікроорганізми, які не потребують кисню для життєдіяльності.

Урок для пошуку позаземного життя?

Результати дослідження мають важливе значення для астрономів, які шукають біосигнатури (хімічні сліди життя - прим. ред.) на екзопланетах.

Як з'ясували науковці, киснева ера складає лише 20-30 відсотків від загальної історії Землі.

Це означає, що інопланетним цивілізаціям було б важко застати Землю саме в той період, коли на ній є кисень.

Саме тому, вважають дослідники, людству також варто шукати біосигнатури, характерні для планет із безкисневою атмосферою, щоб підвищити шанси на виявлення життя у Всесвіті.