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Миллиард гривен на взрывчатку: Украина запускает масштабное производство для фронта

23:14 01.07.2026 Ср
3 мин
Сколько тонн взрывчатки смогут производить украинские компании ежемесячно?
aimg Елена Бджола
Фото: Украина вкладывет почти 1 млрд гривен в производство взрывчатки (t.me/zedigital)

Brave1 подводит итоги первого грантового конкурса на производство взрывчатых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Украина масштабирует производство взрывчатки

Федоров заявил об инвестициях почти в 1 млрд грн на производство украинских взрывчатых веществ.

"Наша задача - побеждать врага в каждом технологическом цикле. Одну из ключевых ролей в этом играет кластер Brave1. Сегодня он заключает первый грантовый конкурс на производство взрывчатых веществ", - уточнил Федоров.

В общей сложности шесть украинских компаний получат финансирование. Каждое из них сможет производить от 7 тонн взрывчатых веществ ежемесячно. В дальнейшем возможно масштабирование производства.

"Сейчас в мире дефицит взрывчатки. Для Украины это критически важно, ведь она нужна для производства боеприпасов, дронов и других средств поражения. Общая стоимость проектов - 944 млн грн, из них 620 млн грн - государственное софинансирование".

Фундамент для украинского ВПК

Федоров назвал масштабирование производства взрывчатки основой увеличения производства украинских боеприпасов, ракет, дронов и других средств поражения.

"Это новые производственные линии, новые возможности и критически важные компоненты для украинского оружия", - сообщил он.

Роль Brave1 в оборонных разработках

По словам министра, за три года Brave1 стал крупнейшим венчурным defense tech-инвестором в Европе, выдав почти 1000 грантов более чем на 5,8 млрд грн.

Brave1 – это экосистема, объединяющая:

  • более 2500 компаний,
  • более 5000 оборонных разработок,
  • военных,
  • инженеров,
  • производителей,
  • инвесторов,
  • государство.

Цель одна – максимально быстро создавать технологии для фронта.

"Именно скорость перехода от идеи к массовому применению на фронте сегодня является нашим главным конкурентным преимуществом. Производство взрывчатых веществ - только одно из направлений, в которые сегодня инвестируем", - отметил министр.

Обновление Brave1

Федоров добавил, что грантовая программа Brave1 постоянно обновляется: появилось 53 новых технологических приоритета:

  • материалы и компоненты для ракет, роевых систем и автономных дронов;
  • высокоточные боеприпасы,
  • подводные дроны,
  • РЭБ против КАБов и ракет;
  • лазерное оружие и другие направления.

Также важно, что украинские разработчики могут получить от 500 тыс. до 8 млн. грн. на развитие своих технологий.

По словам Федорова, начинает работу специальная грантовая программа в рамках BraveTech EU для развития прорывных оборонных технологий.

"Отдельное направление - Brave Prime, открывающее новый формат сотрудничества с мировыми лидерами оборонной индустрии. Первыми партнерами стали SAAB и Airbus", - сообщил он.

Следующий шаг – открыть украинским производителям доступ к мировому рынку, привлечь больше инвестиций, увеличить производственные возможности и масштабировать украинские технологии.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ уже применяют против оккупантов отечественные управляемые авиационные бомбы. В настоящее время поставляются боеприпасы от двух разработчиков.

Украина развивает противовоздушную оборону: испытываются лазерные системы и новейшие дроны-перехватчики. Федоров доложил об успехах.

По словам Федорова, Украина работает над прямыми контрактами по закупке антибалистических ракет. Также идет работа над созданием собственного аналога.

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