Миллиард гривен на взрывчатку: Украина запускает масштабное производство для фронта

Украина масштабирует производство взрывчатки

Федоров заявил об инвестициях почти в 1 млрд грн на производство украинских взрывчатых веществ.

"Наша задача - побеждать врага в каждом технологическом цикле. Одну из ключевых ролей в этом играет кластер Brave1. Сегодня он заключает первый грантовый конкурс на производство взрывчатых веществ", - уточнил Федоров.

В общей сложности шесть украинских компаний получат финансирование. Каждое из них сможет производить от 7 тонн взрывчатых веществ ежемесячно. В дальнейшем возможно масштабирование производства.

"Сейчас в мире дефицит взрывчатки. Для Украины это критически важно, ведь она нужна для производства боеприпасов, дронов и других средств поражения. Общая стоимость проектов - 944 млн грн, из них 620 млн грн - государственное софинансирование".

Фундамент для украинского ВПК

Федоров назвал масштабирование производства взрывчатки основой увеличения производства украинских боеприпасов, ракет, дронов и других средств поражения.

"Это новые производственные линии, новые возможности и критически важные компоненты для украинского оружия", - сообщил он.

Роль Brave1 в оборонных разработках

По словам министра, за три года Brave1 стал крупнейшим венчурным defense tech-инвестором в Европе, выдав почти 1000 грантов более чем на 5,8 млрд грн.

Brave1 – это экосистема, объединяющая:

более 2500 компаний,

более 5000 оборонных разработок,

военных,

инженеров,

производителей,

инвесторов,

государство.

Цель одна – максимально быстро создавать технологии для фронта.

"Именно скорость перехода от идеи к массовому применению на фронте сегодня является нашим главным конкурентным преимуществом. Производство взрывчатых веществ - только одно из направлений, в которые сегодня инвестируем", - отметил министр.

Обновление Brave1

Федоров добавил, что грантовая программа Brave1 постоянно обновляется: появилось 53 новых технологических приоритета:

материалы и компоненты для ракет, роевых систем и автономных дронов;

высокоточные боеприпасы,

подводные дроны,

РЭБ против КАБов и ракет;

лазерное оружие и другие направления.

Также важно, что украинские разработчики могут получить от 500 тыс. до 8 млн. грн. на развитие своих технологий.

По словам Федорова, начинает работу специальная грантовая программа в рамках BraveTech EU для развития прорывных оборонных технологий.

"Отдельное направление - Brave Prime, открывающее новый формат сотрудничества с мировыми лидерами оборонной индустрии. Первыми партнерами стали SAAB и Airbus", - сообщил он.

Следующий шаг – открыть украинским производителям доступ к мировому рынку, привлечь больше инвестиций, увеличить производственные возможности и масштабировать украинские технологии.