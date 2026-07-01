Миллиард гривен на взрывчатку: Украина запускает масштабное производство для фронта

Brave1 подводит итоги первого грантового конкурса на производство взрывчатых веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.
Федоров заявил об инвестициях почти в 1 млрд грн на производство украинских взрывчатых веществ.
"Наша задача - побеждать врага в каждом технологическом цикле. Одну из ключевых ролей в этом играет кластер Brave1. Сегодня он заключает первый грантовый конкурс на производство взрывчатых веществ", - уточнил Федоров.
В общей сложности шесть украинских компаний получат финансирование. Каждое из них сможет производить от 7 тонн взрывчатых веществ ежемесячно. В дальнейшем возможно масштабирование производства.
"Сейчас в мире дефицит взрывчатки. Для Украины это критически важно, ведь она нужна для производства боеприпасов, дронов и других средств поражения. Общая стоимость проектов - 944 млн грн, из них 620 млн грн - государственное софинансирование".
Федоров назвал масштабирование производства взрывчатки основой увеличения производства украинских боеприпасов, ракет, дронов и других средств поражения.
"Это новые производственные линии, новые возможности и критически важные компоненты для украинского оружия", - сообщил он.
По словам министра, за три года Brave1 стал крупнейшим венчурным defense tech-инвестором в Европе, выдав почти 1000 грантов более чем на 5,8 млрд грн.
Brave1 – это экосистема, объединяющая:
Цель одна – максимально быстро создавать технологии для фронта.
"Именно скорость перехода от идеи к массовому применению на фронте сегодня является нашим главным конкурентным преимуществом. Производство взрывчатых веществ - только одно из направлений, в которые сегодня инвестируем", - отметил министр.
Федоров добавил, что грантовая программа Brave1 постоянно обновляется: появилось 53 новых технологических приоритета:
Также важно, что украинские разработчики могут получить от 500 тыс. до 8 млн. грн. на развитие своих технологий.
По словам Федорова, начинает работу специальная грантовая программа в рамках BraveTech EU для развития прорывных оборонных технологий.
"Отдельное направление - Brave Prime, открывающее новый формат сотрудничества с мировыми лидерами оборонной индустрии. Первыми партнерами стали SAAB и Airbus", - сообщил он.
Следующий шаг – открыть украинским производителям доступ к мировому рынку, привлечь больше инвестиций, увеличить производственные возможности и масштабировать украинские технологии.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ уже применяют против оккупантов отечественные управляемые авиационные бомбы. В настоящее время поставляются боеприпасы от двух разработчиков.
Украина развивает противовоздушную оборону: испытываются лазерные системы и новейшие дроны-перехватчики. Федоров доложил об успехах.
По словам Федорова, Украина работает над прямыми контрактами по закупке антибалистических ракет. Также идет работа над созданием собственного аналога.