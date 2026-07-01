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Украина уже тестирует лазерную ПВО, есть первые результаты, - Федоров

20:40 01.07.2026 Ср
2 мин
Какие новые технологии уже помогают Украине защищать небо от российских атак?
aimg Мария Науменко
Украина уже тестирует лазерную ПВО, есть первые результаты, - Федоров Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov)
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Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны. Уже испытываются лазерные системы, а дроны-перехватчики демонстрируют все более высокую эффективность.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время Defense Tech-события Brave1 Advantage, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Федорова, на Украине уже тестируют лазерные системы противовоздушной обороны.

"Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не коммуникируем, но направление активно двигается", - сказал он.

Какие результаты уже показали дроны-перехватчики

Министр сообщил, что только в мае украинские перехватчики сбили почти 7 тысяч российских беспилотников типа Shahed и "Гербера".

Кроме того, во время одной из последних массированных атак около 75% ударных дронов были уничтожены именно дронами-перехватчиками.

Федоров также отметил, что во время последней атаки на Киев украинским силам удалось сбить 95% вражеских беспилотников. По его словам, до конца года Минобороны планирует достичь такого же уровня эффективности перехвата дронов по всей территории Украины.

Новые ракеты и масштабное производство

По словам министра обороны, ведомство уже объявило тендер на закупку еще 150 тысяч беспилотников, часть которых принадлежит к классу Middle Strike.

Отдельным приоритетом остается создание дешевых крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать", - подчеркнул Федоров.

Он также сообщил, что сейчас в Украине тестируют разработки около десяти компаний, создающих дешевые ракеты для перехвата беспилотников.

Параллельно идет работа над системами, способными противодействовать баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам.

В то же время Украина постепенно расширяет экспортные возможности собственной оборонной промышленности.

Одним из ключевых инструментов стали соглашения в формате Drone Deal, предполагающие не только поставки вооружения, но и передачу технологий, совместные оборонные разработки и привлечение международного финансирования.

Заинтересованность в таком сотрудничестве уже выразили около 20 стран.

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