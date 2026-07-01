Мільярд гривень на вибухівку: Україна запускає масштабне виробництво для фронту

Brave1 підсумовує перший грантовий конкурс на виробництво вибухових речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.
Федоров заявив про інвестиції майже у 1 млрд грн на виробництво українських вибухових речовин.
"Наше завдання - перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Одну з ключових ролей у цьому відіграє кластер Brave1. Сьогодні він підсумовує перший грантовий конкурс на виробництво вибухових речовин", - уточнив Федоров.
Загалом шість українських компаній отримають фінансування. Кожна з них зможе виробляти від 7 тонн вибухових речовин щомісяця. Надалі можливе масштабування виробництва.
"Зараз у світі дефіцит вибухівки. Для України це критично важливо, адже вона потрібна для виробництва боєприпасів, дронів та інших засобів ураження. Загальна вартість проєктів - 944 млн грн, із них 620 млн грн - державне співфінансування".
Федоров назвав масштабування виробництва вибухівки основою для збільшення виробництва українських боєприпасів, ракет, дронів та інших засобів ураження.
"Це нові виробничі лінії, нові спроможності та критично важливі компоненти для української зброї", - повідомив він.
За словами міністра, за три роки Brave1 став найбільшим венчурним defense tech-інвестором у Європі, видавши майже 1000 грантів на понад 5,8 млрд грн.
Brave1 - це екосистема, яка об’єднує:
Мета одна - максимально швидко створювати технології для фронту.
"Саме швидкість переходу від ідеї до масового застосування на фронті сьогодні є нашою головною конкурентною перевагою. Виробництво вибухових речовин - лише один із напрямів, у які сьогодні інвестуємо", - зауважив міністр.
Федоров додав, що грантова програма Brave1 постійно оновлюється: з'явилися 53 нові технологічні пріоритети:
Також важливо, що українські розробники можуть отримати від 500 тис. до 8 млн грн на розвиток своїх технологій.
За словами Федорова, починає роботу спеціальна грантова програма в межах BraveTech EU для розвитку проривних оборонних технологій.
"Окремий напрям - Brave Prime, який відкриває новий формат співпраці зі світовими лідерами оборонної індустрії. Першими партнерами стали SAAB та Airbus", - повідомив він.
Наступний крок - відкрити українським виробникам доступ до світового ринку, залучити більше інвестицій, збільшити виробничі спроможності та масштабувати українські технології.
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що ЗСУ вже застосовують проти окупантів вітчизняні керовані авіаційні бомби. Наразі постачаються боєприпаси від двох розробників.
Україна розвиває протиповітряну оборону: випробовуються лазерні системи і новітні дрони-перехоплювачі. Федоров доповів про успіхи.
За словами Федорова, Україна працює над прямими контрактами для закупівлі антибалістичних ракет. Також триває робота над створенням власного аналога.