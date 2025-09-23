Милитарная эстетика: что стало "лицом" главного военного кладбища Украины

Главный принцип, заложенный в проект НВМК

"Когда мы говорим о проектировании объемно-пространственных решений, мы не можем относиться к ним так же, как к разработке дизайна, например, блокнота. Ведь для того, чтобы военный блокнот отличался от обычного, единственное, что можно сделать, - добавить на него военный логотип. И даже это не всегда возможно", - поделился эксперт.

Он подчеркнул, что архитектура - совсем другая плоскость, которая "подчиняется другим принципам".

Дербин сообщил, что главный принцип, заложенный в этот объект, - это четкость и строгость линий генерального плана, которые олицетворяют:

военную дисциплину;

регулярность;

организованность.

"Именно поэтому в объекте нет художественных "плавающих" линий - все решено строго и четко, как в армии", - отметил архитектор.

"Четкие линии" на НВМК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что является "главным лицом" мемориала

По словам Дербина, "главным лицом" этого мемориала являются надгробные сооружения.

"Они имеют одинаковую форму, и именно унифицированные намогильные сооружения являются признаком военного кладбища", - рассказал он.

Эксперт отметил, что это - ключевой ответ на вопрос: "Как понять, что объект является военным?".

"Именно благодаря унификации погребальных форм", - подчеркнул он.

Почему решили использовать "казацкие кресты"

Дербин сообщил, что форма так называемых казацких крестов была использована потому, что "именно казацкая эпоха в Украине ассоциируется с военной славой, достижениями и победами".

"Образ казацкого креста естественно погружает нас в милитаристскую эстетику. Главный маркер в этом объекте - именно надгробные сооружения. Они все одинаковые. И такая унификация возможна только на военном кладбище", - считает специалист.

Он добавил, что это - не попытка подчеркнуть "военность" с помощью декоративных символов, (как это часто случается тогда, когда готовое здание, созданное под другие функции, пытаются переделать на военный объект и просто добавляют картуши или логотипы).

Стилизованные казацкие кресты на НВМК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Мы же создали кладбище с нуля. И оно в каждой своей линии говорит о военной идентичности", - поделился архитектор.

Он добавил, что этот объект "изначально создан, как военный".

"Он симметричный, светлый. С центральными аллеями. Построен на тех архитектурных приемах, которые присущи именно мемориальной военной архитектуре. Поэтому ему не нужны никакие дополнительные "объяснения", чтобы понять его сущность: это военный некрополь", - рассказал эксперт.

По его мнению, "пространственно-архитектурный язык комплекса сам идентифицирует его как военный некрополь".

"Белый казацкий крест в сочетании с унификацией и одинаковостью надгробных сооружений формирует четкий визуальный код, который ассоциируется исключительно с военной мемориальной архитектурой", - подчеркнул Дербин.

В завершение он отметил, что НВМК "в своем объеме и является частью того, что в будущем будет ассоциироваться с военной айдентикой".

"Это, по сути, готовая инфраструктура памяти на десятки лет для будущих поколений. Он сам и является военным символом", - подытожил архитектор.