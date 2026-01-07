Путин назвал войну "святой миссией" на Рождество. В Украине резко отреагировали

Кремль привлек Русскую православную церковь для оправдания войны против Украины и милитаризации российского общества. Рождественские богослужения с участием военных и политической верхушки РФ подали агрессию как "священную миссию" и "борьбу со злом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российские пропагандистские ресурсы массово распространяли кадры рождественских богослужений с участием военных РФ - в частности непосредственно на передовой. Так называемые "военные священники" в своих заявлениях отмечали, что должны быть рядом с солдатами "в окопах", фактически освящая войну.
Фото: РФ превращает Рождество в пропаганду войны в Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)
7 января в рождественских службах участвовали российский диктатор Путин, министр обороны РФ и высокопоставленные иерархи РПЦ. Во время проповедей войну против Украины подавали как "борьбу со злом", "защиту веры" и "духовную миссию".
В речах церковных иерархов российская агрессия намеренно маскируется под сакральный долг, используется риторика о "русском мире", "святом мире" и "защите православия".
Украину при этом безосновательно обвиняют в "преследовании веры", что позволяет кремлю перекладывать ответственность за войну в псевдорелигиозную плоскость.
"Российские военные "по поручению Господа" выполняют "святую миссию" защиты отечества", - заявил во время одного из богослужений Путин.
Таким образом война была представлена не как политическое решение кремля, а как богоугодный и неизбежный долг.
Фото: РФ превращает Рождество в пропаганду войны в Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)
"Это типичная практика российской пропаганды - смешивать религию, армию и государственную идеологию для легитимизации насилия и мобилизации населения. Пока в мире Рождество символизирует мир и человечность, в России его используют как инструмент оправдания убийств и продолжения агрессии", - заявили в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации ранее неоднократно фиксировал использование РПЦ как милитарного инструмента государственной пропаганды РФ.
В предыдущих аналитических материалах центра отмечалось, что кремль системно формирует образ войны против Украины как "священной", готовя российское общество к затяжному противостоянию.
Символические религиозные даты, в частности Рождество, все чаще используются не для проповеди мира, а для оправдания и продолжения агрессии в Украине.
Напомним, в ЦПД сообщали, что РФ активно привлекает лояльных иностранных журналистов для распространения своей пропаганды. Мы писали, что в Донецком театре кукол под видом "благотворительности" детям навязывают антизападные взгляды.
В то же время в Совете Федерации РФ планируют законодательно обязать блогеров размещать пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает, что материалы о "традиционных ценностях", патриотизме и культуре должны составлять не менее 5% всех рекламных сообщений на крупных интернет-платформах.
Ранее РБК-Украина сообщало об усилении контроля над жителями Крыма, где интернет может отключаться без предупреждения. Мобильный интернет считают потенциально опасным из-за рисков быстрой самоорганизации населения, фиксации нарушений и распространения неофициальной информации.
Как отмечал Центр противодействия дезинформации, российская пропаганда продолжает дискредитировать украинских военных, распространяя фейки о якобы криминальных действиях ВСУ.