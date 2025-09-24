Милей выдвинул территориальные претензии к Британии: о чем речь

Аргентина считает Фолклендские острова "оккупированными" Британией и хочет переговоров для их "возвращения".

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Аргентинский президент сказал, что хочет поднять несколько "чувствительных и крайне важных вопросов".

"Я хочу вновь подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими - ред.) островами и прилегающими морскими районами, которые продолжают быть незаконно оккупированными", - заявил Милей.

Также он раскритиковал ООН. По словам президента, ООН должна измениться, поскольку главная цель Организации - сохранять международный мир и безопасность, а "все остальное должно служить этой цели".

Он также призвал ООН стать более институционально эффективной, не позволять международному сотрудничеству блокировать экономический рост и признать, что там, где вопросы можно решить на национальном уровне, они должны решаться именно так.