ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мілей висунув територіальні претензії до Британії: про що йдеться

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 21:18
UA EN RU
Мілей висунув територіальні претензії до Британії: про що йдеться Фото: Хав'єр Мілей, президент Аргентини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Аргентина вважає Фолклендські острови "окупованими" Британією і хоче переговорів для їхнього "повернення".

Про це під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив президент Аргентини Хав'єр Мілей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Аргентинський президент сказав, що хоче порушити кілька "чутливих і вкрай важливих питань".

"Я хочу знову підтвердити нашу законну претензію на суверенітет над Мальвінськими (Фолклендськими - ред.) островами і прилеглими морськими районами, які продовжують бути незаконно окупованими", - заявив Мілей.

Також він розкритикував ООН. За словами президента, ООН має змінитися, оскільки головна мета Організації - зберігати міжнародний мир і безпеку, а "все інше має служити цій меті".

Він також закликав ООН стати більш інституційно ефективною, не дозволяти міжнародному співробітництву блокувати економічне зростання і визнати, що там, де питання можна розв'язати на національному рівні, вони мають вирішуватися саме так.

Фолклендські острови

Аргентина претендує на Фолклендські острови (Мальвінські острови) на підставі історичних і географічних аргументів.

Країна вважає, що архіпелаг, розташований всього за 500 кілометрів від її узбережжя, має бути частиною її суверенної території, оскільки був захоплений Великою Британією на початку XIX століття. Аргентинський уряд стверджує, що населення островів було переселено британцями і що колонізація була незаконною, порушуючи права Аргентини на територію, яка історично входила до складу іспанських колоній Південної Америки.

Крім того, архіпелаг має стратегічне значення для контролю над морськими шляхами та рибними ресурсами Південної Атлантики.

Нагадаємо, уряд Аргентини висловив готовність відновити переговори з Британією щодо Фолклендських островів ще в січні 2024 року. Але до результату це так і не привело.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Аргентина
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"