Мілей висунув територіальні претензії до Британії: про що йдеться
Аргентина вважає Фолклендські острови "окупованими" Британією і хоче переговорів для їхнього "повернення".
Про це під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив президент Аргентини Хав'єр Мілей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Аргентинський президент сказав, що хоче порушити кілька "чутливих і вкрай важливих питань".
"Я хочу знову підтвердити нашу законну претензію на суверенітет над Мальвінськими (Фолклендськими - ред.) островами і прилеглими морськими районами, які продовжують бути незаконно окупованими", - заявив Мілей.
Також він розкритикував ООН. За словами президента, ООН має змінитися, оскільки головна мета Організації - зберігати міжнародний мир і безпеку, а "все інше має служити цій меті".
Він також закликав ООН стати більш інституційно ефективною, не дозволяти міжнародному співробітництву блокувати економічне зростання і визнати, що там, де питання можна розв'язати на національному рівні, вони мають вирішуватися саме так.
Фолклендські острови
Аргентина претендує на Фолклендські острови (Мальвінські острови) на підставі історичних і географічних аргументів.
Країна вважає, що архіпелаг, розташований всього за 500 кілометрів від її узбережжя, має бути частиною її суверенної території, оскільки був захоплений Великою Британією на початку XIX століття. Аргентинський уряд стверджує, що населення островів було переселено британцями і що колонізація була незаконною, порушуючи права Аргентини на територію, яка історично входила до складу іспанських колоній Південної Америки.
Крім того, архіпелаг має стратегічне значення для контролю над морськими шляхами та рибними ресурсами Південної Атлантики.
Нагадаємо, уряд Аргентини висловив готовність відновити переговори з Британією щодо Фолклендських островів ще в січні 2024 року. Але до результату це так і не привело.