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В Николаевской области военный расстрелял командира роты, - источники

Николаевская область, Пятница 12 января 2024 16:18
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В Николаевской области военный расстрелял командира роты, - источники Фото: иллюстративный (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

В поселке Березнеговатое Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты, после чего застрелился сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 января, около 21:00. Старшина роты якобы 6 раз выстрелил в командира из собственного автомата.

По делу возбуждено уголовное производство по квалификации статьи 1 части 115 "Умышленное убийство".

Расстрел украинских военнопленных

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео, как российские военнослужащие убили украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инцидент является нарушением международного права и проявлением терроризма. Он заявил, что по этому поводу обратится в Красный Крест и ООН.

Ранее российские войска уже убивали пленных украинских военных. Подобные инциденты были в апреле 2023 года. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что за все будет ответственность.

Тоже. 6 марта в сеть попало видео, на котором россияне расстреляли украинского пленного военного после его слов "Слава Украине". Им оказался Александр Мациевский. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины".

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