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В Миколаївській області військовий розстріляв командира роти, - джерела

Миколаївська область, П'ятниця 12 січня 2024 16:18
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В Миколаївській області військовий розстріляв командира роти, - джерела Фото: ілюстративне (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Юлія Акимова, Каріна Левицька

У селищі Березнегувате Миколаївської області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, інцидент стався увечері в неділю, 7 січня, близько 21:00. Старшина роти нібито 6 разів вистрелив у командира з власного автомата.

Наразі за справою відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство".

Розстріл українських військовополонених

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео, як російські військовослужбовці вбили українських військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що інцидент є порушенням міжнародного права та проявом тероризму. Він заявив, що з цієї нагоди звернеться до Червоного Хреста та ООН.

Раніше російські війська вже вбивали полонених українських військових. Подібні інциденти були у квітні 2023 року. Тоді голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у своєму Telegram-каналі, що за все буде відповідальність.

Також. 6 березня до мережі потрапило відео, на якому росіяни розстріляли українського полоненого військового після його слів "Слава Україні". Ним виявився Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський надав йому звання "Героя України".

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