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В Киеве раздались взрывы, была угроза баллистики

Киев, Понедельник 05 августа 2024 23:14
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В Киеве раздались взрывы, была угроза баллистики Фото: в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 5 августа прогремела серия взрывов. В столице и области работает ПВО из-за вражеской воздушной атаки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в столице раздались около 23:00. Их было несколько - сначала два, а через несколько минут еще не менее четырех.

Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики, и о движении вражеской воздушной цели в сторону Киевской области, а также призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

Позже мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщили о работе противовоздушной обороны в столице.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорилось в заявлении начальника КГВА.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" - написал городской голова в своем Telegram.

Добавим, что отражение воздушной атаки происходит в области, где также работают силы и средства ПВО. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

Кроме того, военные заявляли в 23:07 о фиксации скоростных целей в Киевской и Полтавской областях.

Воздушные удары РФ по Украине

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ в понедельник вечером сообщили об угрозе ударных беспилотников с севера. Впоследствии военные проинформировали об опасности из-за баллистики.

Отметим, что перед этим прошлой ночью, 5 августа, российские захватчики атаковали Киевскую область и другие регионы Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами ПВО ВСУ все 24 дронов-камикадзе были сбиты, в Киевской области обломки БПЛА падали на открытой местности, повреждений и пострадавших не было.

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