Николаевские морпехи отбили мощный штурм РФ на Донбассе (видео)

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте войны Украины с Россией остается сложной.

Утром в среду, 18 июня, российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по зданию городского совета Северска Донецкой области. В результате обстрела уничтожены пункты выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

Прошлой ночью российские террористы выпустили по Украине 58 дронов. Целями атак были Донецкая и Днепропетровская области, а также Запорожье.

Тем временем на должность Командующего Сухопутными войсками назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов, занимавшийся связями с НАТО.

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