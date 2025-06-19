Миколаївські морпіхи відбили потужний штурм РФ на Донбасі (відео)

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті війни України з Росією залишається складною.

Вранці у середу, 18 червня, російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по будівлі міської ради Сіверська на Донеччині. Внаслідок обстрілу знищено пункти видачі гуманітарної допомоги для місцевих жителів.

Минулої ночі російські терористи випустили по Україні 58 дронів. Цілями атак були Донецька та Дніпропетровська області, а також Запоріжжя.

Тим часом на посаду Командувача Сухопутних військ призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова, що займався зв'язками з НАТО.

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