Николаевские морпехи отбили мощный штурм РФ на Донбассе (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ .

Отмечается, что морпехи удерживают позиции и продолжают выполнять боевые задачи.

"В результате боя противник понес потери - 14 вражеских бронированных машин. Потери врага составили около 50 человек (безвозвратные и санитарные), а также 6 единиц мототехники", - говорится в сообщении.

Однако благодаря слаженным действиям подразделений артиллерии, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), беспилотных ударных систем 36 Отдельной бригады морской пехоты, подразделений 54 Отдельной механизированной бригады и 101 Отдельной бригады охраны - атака была успешно отбита.

Отмечается, что на Константиновском направлении враг пытался прорвать нашу оборону, осуществив дерзкий механизированный штурм сразу с нескольких флангов.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте войны Украины с Россией остается сложной.

Утром в среду, 18 июня, российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по зданию городского совета Северска Донецкой области. В результате обстрела уничтожены пункты выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

Прошлой ночью российские террористы выпустили по Украине 58 дронов. Целями атак были Донецкая и Днепропетровская области, а также Запорожье.

Тем временем на должность Командующего Сухопутными войсками назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов, занимавшийся связями с НАТО.

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