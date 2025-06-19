Миколаївські морпіхи відбили потужний штурм РФ на Донбасі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Зазначається, що морпіхи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання.

"В результаті бою противник поніс втрати - 14 ворожих броньованих машин. Втрати ворога склали близько 50 осіб (безповоротні та санітарні), а також 6 одиниць мототехніки", - йдеться у повідомленні.

Однак завдяки злагодженим діям підрозділів артилерії, протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), безпілотних ударних систем 36 Окремої бригади морської піхоти, підрозділів 54 Окремої механізованої бригади та 101 Окремої бригади охорони - атака була успішно відбита.

Зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону, здійснивши зухвалий механізований штурм одразу з кількох флангів.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті війни України з Росією залишається складною.

Вранці у середу, 18 червня, російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по будівлі міської ради Сіверська на Донеччині. Внаслідок обстрілу знищено пункти видачі гуманітарної допомоги для місцевих жителів.

Минулої ночі російські терористи випустили по Україні 58 дронів. Цілями атак були Донецька та Дніпропетровська області, а також Запоріжжя.

Тим часом на посаду Командувача Сухопутних військ призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова, що займався зв'язками з НАТО.

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