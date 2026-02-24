Тактика "тысячи порезов": как РФ использует против Украины опыт Второй мировой

После четырех лет полномасштабной войны Россия окончательно отказалась от попыток совершить масштабный прорыв фронта, перейдя к тактике "тысячи порезов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Возрождение советских методов

По словам экспертов нидерландского института Clingendael и Портсмутского университета, нынешняя тактика РФ - это адаптация советских методов скрытого проникновения времен Второй мировой войны.

Российские группы обычно не превышают 10 человек, а чаще всего состоят только из 2-3 солдат.

Цель таких микроподразделений - быть максимально незаметными для украинских дронов. Чтобы обойти тепловизоры, солдаты используют термопленку или специальные плащи, которые держат на расстоянии от тела.

Как отмечают аналитики Atlas Institute, этот подход уже принес агрессору тактические успехи в ключевых городах, таких как Купянск и Покровск.

"Стратегия бедняка" и истощение ресурсов

Эксперты называют такой подход "стратегией бедняка", к которой РФ прибегла из-за невозможности осуществить реальный стратегический прорыв.

Эксперт по безопасности из Нидерландского института международных отношений Clingendae Эрик Стейнман отмечает, что даже при более высоких потерях российская сторона способна лучше поглощать такую ​​цену ради достижения результата.

Уилл Кингстон-Кокс из группы Verona добавляет, что метод "тысячи порезов" не всегда ведет к территориальным достижениям, однако он отражает значительный сдвиг в ментальности армии РФ - отход от стремления к "драматическому удару молотом" в пользу высокой настойчивости.

Пропагандистский эффект

Тактика имеет не только военное, но и политическое значение. Летом 2025 участились случаи, когда российские солдаты устанавливали флаги в центре украинских сел только для фото.

Хотя такие вылазки часто кратковременны, а флаги быстро убираются ВСУ, эти кадры создают в мире ложное впечатление стремительного продвижения РФ на фоне мирных переговоров.

Ответ Украины

Украинская армия уже адаптируется к новым вызовам. По данным экспертов, ВСУ все чаще используют наземные дроны вдоль линии фронта, чтобы минимизировать непосредственные контакты пехоты с российскими диверсантами.

Кроме того, Украина усилила удары по энергетической и военной инфраструктуре в глубине территории РФ, пытаясь сделать войну на истощение болезненной для врага.